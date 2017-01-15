الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة الغربية

محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الأحد، عشرة مواطنين فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية، في إطار حملة الاعتقالات التي تنفذها كل ليلة.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال إن ثمانية بين المعتقلين مشتبهين بالمشاركة في مواجهات وإلقاء حجارة باتجاه قوات الاحتلال والمستوطنين.

ونقلت قوات الاحتلال المعتقلين إلى جهة غير معروفة بهدف التحقيق معهم.

وبحسب بيان جيش الاحتلال، فإن قواته وضعت اليد في قرية بيتا على مبلغ من المال، آلاف الشواقل، بزعم أن معلومات استخبارية قالت إنها تشكل تمويل لعمليات ضد الاحتلال.