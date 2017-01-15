اسعار العملات: الدولار: 3.81/ اليورو:4.06 /الدينار:5.39/ الجنيه:0.20 3 ساعات مضت أقتصاد 90 زيارة إقـــرا أيـضـا ... عودة: حجم الاستثمار في البنية التحتية للمناطق الصناعية ارتفع لـ122 مليون دولار مع نهاية العام المنصرم 26 دقيقة مضت إطلاق الإستراتجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني 2017 -2022 50 دقيقة مضت بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الاحد، على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.81 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.06 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.39 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل. 2017-01-15 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest