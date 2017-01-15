ريال مدريد يحسم صفقة “إبراهيموفيتش الأسود”

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، المقرَّبة من ريال مدريد، ورئيسه فلورنتينو بيريز، إن اللاعب الشاب ألكسندر إسحاق، سوف ينضم لريال مدريد الأسبوع المقبل، لمدة 5 سنوات قادمة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النادي الملكي، قام بتكثيف المفاوضات مع اللاعب، وناديه في الأيام الأخيرة، حرصًا من النادي على استقطاب أحد أفضل مواهب القارة الأوروبية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الريال، رغم العقوبة الموقعة عليه بعدم التعاقد مع أي لاعب في يناير/كانون ثان الحالي، إلا أن هذه العقوبة، لا تمنعه من التعاقد مع أي لاعب خلال هذه الفترة، مع إرجاء تسجيله لحين انتهاء العقوبة.

وأضافت أن ريال مدريد، كان يواجه منافسة من عدة أندية للظفر باللاعب السويدي كأندية تشيلسي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني.

يذكر أن ألكسندر إسحاق، البالغ من العمر 17 عامًا، ويبلغ طوله 190 سم، تواجد في مرافق تدريب ريال مدريد في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، في رحلة اختبار من النادي الملكي للاعب.