الخليل: قبضت الشرطة اليوم على تاجر اثار بحوزته 40 قطعة اثرية قديمة في مدينة الخليل

الخليل/ PNN- وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة “بأنه وقبل عدة أيام توافرت للشرطة معلومات مفادها وجود عدد من القطع الاثرية تعود لعصور مختلفة بحوزة احد تجار الاثار , بناء على ذلك تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل وضبط القطع الاثرية والقاء القبض على التاجر”.

وأضاف البيان بأنه وحين وصول الشرطة لمنزل المشتبه به تمكن صاحبه من الفرار , وبتفتيش المنزل اصولا عثرت الشرطة بداخله على 40 قطعة اثرية لمختلف العصور القديمة وضبطتها اصولا , حيث واصلت الشرطة إجراءات البحث والتحري عن المشتبه به الفار وتمكنت من تحديد مكانه والقاء القبض عليه وبالبحث معه افاد بحيازته لهذه القطع الاثرية بهدف الاتجار بها.

واكد البيان توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.