اخر التحديثات على الحالة الجوية..أجواء باردة الليلة – تعرف الى حالة الطقس حتى الجُمعة المُقبلة

رام الله/PNN – تنخفض درجات الحرارة الصُغرى هذه الليلة إلى 4-5 درجات في المنطقة الجبلية المُرتفعة، وعليه، تسود أجواء باردة بشكل لافت، وخاصة بالتزامن مع تحول اتجاه الرياح إلى شرقية بُعيد مُنتصف الليل، وتظهر كميات مُختلفة من السحب.

وفي يوم غدٍ الاثنين، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تُصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 2-3 درجات مئوية، وتميل الأجواء للدفء في أريحا والأغوار ومنطقة الساحل الغربي، وفي مدن شمال وغرب الضفة الغربية، فيما تكون باردة صباحاً وليلاً في الجبال ولطيفة خلال ساعات الظهيرة، وتُغطي السماء سُحب على ارتفاعات عالية، وتهب رياح شرقية مُعتدلة السرعة تنشط على فترات.

وفي يوم بعد غدٍ الثلاثاء، تُوالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 3-5 درجات مئوية، وتُصبح الأجواء أكثر دفئاً خلال ساعات الظهيرة، ويستمر ظهور السحب العالية في سماء المنطقة، ويستمر تواجد الرياح الشرقية، التي من شأنها زيادة الشعور ببرودة الطقس في الظل وخلال ساعات الليل.

وفي يوم الأربعاء المُقبل، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها فوق معدلاتها العامة، وتكون الاجواء غائمة جزئياً، وتتحول الرياح الى ما بين غربية وشمالية غربية رطبة.

وفي يوم الخميس المُقبل، لا يطرا تغير ملحوظ على درجات الحرارة، وتهب رياح شمالية شرقية معتدلة تنشط على فترات، ويكون الطقس بارداً صباحاً وليلاً ولطيفاً خلال ساعات الظهيرة خاصة في السواحل والمدن السهلية والاغوار.

وترتفع درجات الحرارة من جديد يوم الجُمعة المُقبل، ويكون الطقس مُستقراً في مختلف المناطق.

موقع طقس الوطن P-WEATHER.PS :