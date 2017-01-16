راموس يُعلق على هدفه العكسي وإساءة جماهير إشبيلية

مدريد/PNN- أعرب المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، عن استيائه من خسارة فريقه ريال مدريد بنتيجة (2-1) أمام إشبيلية، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الليجا.

وبهذه الخسارة يواصل الميرنجي تصدره لجدول الترتيب بالليجا برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه إشبيلية الوصيف.

وقال راموس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “حين نفوز نكون جميعًا، وحين نخسر يكون نفس الشيء، ولم نكن قادرين على قتل المباراة”.

وتابع: “هذا الملعب (رامون سانشيز بيزخوان) دائما ما يكون صعب بالنسبة لنا، وأنا فخور بما قدمناه، وفي آخر الدقائق لم نقدر على التعامل مع أخطائنا، وإشبيلية جعلوا ذلك صعبًا، نحن لازلنا في الصدارة، ولذلك علينا أن نواصل العمل”.

وأضاف: “نحن لم نسترخ، نحن فقط لا نعرف كيف نسيطر على اللقاء، ومثلما كان يقول لنا المدرب التاريخي لويس أراجونيس، (خطأ واحد وبعد ذلك الأشياء الأخرى)”.

وأوضح: “اللعب بطريقة 3-5-2 جلبت لنا نتائج جيدة، وإذا كنا حققنا الفوز، كانت التحليلات ستختلف بالتأكيد”.

وعلق راموس، على الاستقبال السيء من جماهير إشبيلية له: “حين نزلت أرض الملعب، كنت أنوي أن أتخطى ذلك، والهدف الذي سجلته بالخطأ كان مجرد لحظة في المباراة، وقدمت واحدة من أفضل مبارياتي مع ريال مدريد”.

واختتم حديثه بقوله: “إشبيلية قدم النصف الأول من الموسم بشكل عظيم، وهو مرشح لحصد اللقب، وعلينا أن نواصل العمل، والآن علينا أن نكون بالفعل نفكر في مواجهة سيلتا فيجو المقبلة”.

المصدر: كووورة.