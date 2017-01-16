الوزير غنيم يطلع على احتياجات بلدة نوبا

رام الله/PNN – استقبل رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم وفدا من مجلس نوبا واطلع على احتياجات البلدة فيما يتعلق بالمياه ، لا سيما انها تعاني من شح المياه في فصل الصيف على وجه الخصوص.

وأكد الوزير غنيم ان سلطة المياه تعمل من خلال طواقمها على رصد الاحتياجات للتجمعات الفلسطينية للتخفيف من معاناتها في الوصول للمياه وبلدة نوبا احدى هذه المناطق التي تسعى سلطة المياه الى تحسين الوضع المائي فيها من خلال العمل على توفير الاحتياجات الضرورية من مشاريع تساهم في تحسين كميات المياه الواصلة للمنطقة وضمان توزيع كميات المياه بعدالة.