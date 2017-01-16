سقوط طائرة إسرائيلية بدون طيار في لبنان

رام الله/PNN – أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، سقوط طائرة بدون طيار في لبنان في ساعات ظهر اليوم، وأنه يجري التحقيق في ظروف الحادث.

وجاء أن طائرة بدون طيارة من طراز ‘روخيف شمايم’ سقطت بعد ظهر اليوم في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

ويجري الجيش عملية فحص للوقوف على ظروف الخلل الذي أدى إلى سقوط الطائرة في القطاع الغربي من الحدود.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد سبق وأن قالت، مساء اليوم، أن الجيش اللبناني يجري عمليات تفتيش بحثا عن طائرة بدون طيار سقطت في جنوب لبنان.

وتشير تقديرات إلى أنه من المحتمل أن تكون الطائرة قد تحطمت في منطقة اللبونة – علما الشعب في جنوب لبنان.

وادعت مصادر لبنانية أن الجيش الإسرائيلي حث قوات الطوارئ الدولية في لبنان (اليونيفيل) على البحث عن الطائرة التي لم يتم العثور عليها بعد.

يذكر أنه في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2014 تحدثت وسائل إعلام سورية ولبنانية عن سقوط طائرة بدون طيار، من نفس الطراز، قرب قرية الخضر. وفي حينه نفى الجيش الإسرائيلي ذلك.

وفي آذار/مارس من العام نفسه قالت حركة حماس إن طائرة إسرائيلية بدون طيار من نفس الطراز سقطت في جنوب قطاع غزة بسبب خلل، وأنه تم جمع حطام الطائرة.