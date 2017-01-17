رئيس جامعة خضوري يستقبل ممثل الهند الجديد لدى فلسطين ويبحث معه سبل التعاون المشترك

القدس/PNN-استقبل رئيس جامعة فلسطين التقنية – خضوري، أ.د. مروان عورتاني، اليوم الثلاثاء، ممثل الهند الجديد لدى دولة فلسطين السفير أنيش راجان، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم قطاعي التعليم العام والعالي وتعزيز الشراكة بما يسهم في خدمة القطاع التعليمي، وذلك بحضور مساعد رئيس الجامعة، د. ضرار عليّان، ونائبي رئيس الجامعة وعمداء الكليات وكادر الجامعة المستفيدين من المنح التدريبية الهندية وخريجي الجامعات الهندية .

وفي بداية اللقاء، أشاد أ.د. مروان عورتاني بالعلاقات الإستراتيجية الفلسطينية الهندية، مشيداً بموقف الهند الثابت سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا ومعنويا تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير المصير والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ووقوفها إلى جانب فلسطين في المحافل الدولية.

وأكد أ.د. عورتاني على عمق العلاقة والصداقة بين فلسطين والهند، والتي تمتد منذ سنوات والتي تجسدت عبر تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع المشتركة، داعياً إلى توسيع آفاق التعاون المشترك وتوظيف الإمكانات المتاحة لتطوير الواقع التعليمي.

مشيراً إلى الخصوصية التي تتمتع بها خضوري بصفتها جامعة حكومية بحكم موقعها الجغرافي على خط التماس وخط التقسيم _ الخط الأخضر- و إلى المشاكل التي نتجت عن هذا الموقع و التي تراوحت ما بين اقتحامات لحرم الجامعة و اعتقالات، مبيّناً

من جانبه أكّد راجان على أهمية تعزيز سبل التعاون بين السفارة الهندية وجامعة خضوري، معرباً عن استعداد بلاده لديمومة الشراكة والتعاون في مجال المنح التعليمية والبرامج التربوية في قطاعي التعليم العام والعالي وغيرها من المجالات المشتركة، مقدماً شكره لجامعة خضوري ممثلة بإدارتها إلى الجهود المبذولة في سبيل تطوير التعليم في فلسطين، مؤكّداً مواصلة بلاده تقديم الدعم للمؤسسات الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أهمية تعزيز وتطوير العلا قات الثنائية في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، بيّن راجان استعداد وجاهزية الحكومة الهندية لإنشاء مركز مهني هندي في جامعة خضوري على غرار المركز المعتمد في جامعة الخليل في جنوب فلسطين.