الكنيست تصادق على رفع غرامات مخالفات سير

القدس/PNN – صادقت لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست، اليوم الثلاثاء، على تعديل غرامات مخالفات السير، وتبين أنه تم رفع مبلغ الغرامة في الكثير منها.

وتم رفع الغرامة على عدم الانصياع لشارة المرور الحمراء من ألف شاقل إلى 1500 شاقل، ورفع الغرامة على قيادة فتى دون سن 16 عاما لدراجة كهربائية إلى 1000 شاقل، وقيادة عربة تجرها بهيمة سيؤدي إلى دفع غرامة بمبلغ 500 شاقل.

ويأتي قرار لجنة الاقتصاد بطلب من وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، الذي فسر رفع غرامات مخالفات السير بأنها رادعة.

ووفقا للتعديل الجديد فإن الغرامة التي ستفرض على من يقود مركبة بطريق بلدية بسرعة تزيد عن السرعة المسموحة ما بين 31 – 40 كيلومترا في الساعة، وبسرعة تزيد عما هو مسموح به ما بين 41 – 50 كيلومترا بالساعة في طريق بين المدن، ستصبح 1500 بدلا من استدعاء السائق إلى المحكمة.

وستصبح الغرامة المفروضة على سائق لا يعطي حق الأولوية للذين يسيرون على الاقدام عند ممر مشاة 250 شاقلا.

وشمل التعديل فرض غرامات على من يقودون دراجات هوائية، وبينها جر دراجة هوائية أو القيادة إلى جانب سيارة أو عدم الحفاظ على مسافة أو قيادة الدراجة على الرصيف، وستكون الغرامة 250 شاقلا.

وسيصبح هذه التعديل ساري المفعول بعد شهر من توقيع كاتس عليه.