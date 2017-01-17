فتح: الشعب لن يسمح المساس بمكانة القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية

نابلس/PNN-قال امين سر حركة فتح في اقليم نابلس جهاد رمضان ان الشعب الفلسطيني لن يسمح بمرور قرار ترامب نقل السفارة الامريكية الى مدينة القدس.

واعتبر رمضان ان تنفيذ ترامب امر كعذا يعد مساسا بمكانة مدينة القدس كعاصمة ابدية للدولة الفلسطينية المستقلة، وضربا لكل المعاهدات والاتفاقات وقرارات مجلس الامن والجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وشدد رمضان على جاهزية حركة فتح وكافة قطاعات الشعب الفلسطيني للنضال في مواجهة كل المخططات التصفوية للقضية الفلسطينية .

واكد رمضان ان محافظات الوطن الشمالية ستشهد عدة فعاليات احتجاجية منددة بنية ترامب نقل السفارة الامريكية الى مدينة القدس.