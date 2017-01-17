أحلام تُحذر محمد عساف من قدوم أمير دندن بعد أدائه في اخر حلقة بعرب ايدل

دبي/PNN – أشعل المشترك الفلسطيني أمير دندن مسرح Arab Idol بأغنية “قل للمليحة” لصباح فخري.

وهتف الجماهير أثناء غناء أمير ما جعل حسن الشافعي يكتفي بقوله:” لا يوجد أجمل من أن المطرب يغني والجمهور كله يقول الله .. الله “.

أما وائل بمجرد انتهاء أمير من الغناء صرخ :” أكمل أكمل .. سأبقى أراهن على نجاحك”.

وكان قد اعتلى المشترك الفلسطيني، أمير دندن، مسرح برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ‘عرب آيدول’، خلال العرض المباشر ، بثقة تامة وعين على النهائيات.

بكل هدوء وثقة وبأسلوب محترف، قدم أمير موال قل للمليحة بالخمار الأسود، ليجود بعدها بمقطع من القدود الحلبية، أطرب وأمتع فيه جميع الحاضرين، لتفاعلوا معه خلال وصلته الغنائية التي لا تتعدى الـ3 دقائق.

وما أن أنهى دندن فقرته الغنائية، حتى عبر عضو لجنة التحكيم وائل كفوري عن رأي الجمهور واللجنة، إذ طالب أمير دندن بأن يستمر بالغناء، وسط هتاف وتصفيق حار من الجمهور.

وعلق كفوري على أداء أمير بالقول: ‘من الجيد أن يتمتع المشترك بشكل وصوت واختيار جيدة، لكن ليتميز عليه أن يكون مستمع جيد… وأنت من هذا النوع’.

وأكد كفوري أنه ‘داعم لأمير’ وأنه لا يزال يراهن عليه.

بدورها أشارت نانسي إلى أن كل ما قدمه دندن بالبرنامج حتى الآن كان مميزًا، وامتدحت الثقة التي يتحلى فيها دندن والتي تبدو واضحة على أدائه.

وقالت له ‘واثق الخطوة يمشي… أميرًا’.

أما أحلام فقالت ‘الليلة كنت رائعًا كالمرات (القادمة)… أحسنت’. وأضافت ‘أقول لمحمد عساف… انتبه أمير جايك بالطريق’.