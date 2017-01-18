اسعار العملات: الدولار: 3.81/ اليورو:4.07 /الدينار:5.38/ الجنيه:0.20 2 ساعتين مضت أقتصاد 79 زيارة إقـــرا أيـضـا ... تيريزا ماي: بريطانيا ستخرج من السوق الأوروبية الموحدة 17 ساعة مضت مؤشر بورصة فلسطين يسجل انخفاضا بنسبة 0.78% 18 ساعة مضت بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.81 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.07 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.38 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل. 2017-01-18 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest