اسعار العملات: الدولار: 3.81/ اليورو:4.07 /الدينار:5.38/ الجنيه:0.20

‏2 ساعتين مضت أقتصاد 79 زيارة

بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي،  اليوم الاربعاء، على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.81 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.07 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 5.38 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل.

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