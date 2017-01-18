قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية الدهس في قرية ام الحيران بالنقب

القدس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، منزل منفذ عملية الدهس في قرية ام الحيران بالنقب المحتل.

وبحسب الاعلام العبري: فقد اقتحمت قوات من شرطة وجيش الاحتلال منزل منفذ عملية الدهس في قرية ام الحيران بالنقب المحتل.