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قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية الدهس في قرية ام الحيران بالنقب

‏43 دقيقة مضت مختارات PNN 90 زيارة

القدس/PNN-  اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، منزل منفذ عملية الدهس في قرية ام الحيران بالنقب المحتل.

وبحسب الاعلام العبري: فقد اقتحمت قوات من شرطة وجيش الاحتلال منزل منفذ عملية الدهس في قرية ام الحيران بالنقب المحتل.

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