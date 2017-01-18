قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية الدهس في قرية ام الحيران بالنقب 43 دقيقة مضت مختارات PNN 90 زيارة إقـــرا أيـضـا ... في تصريحات لـPNN : الاحمد حكومة الوحدة تأتي استكمال لاتفاق بيروت وابو يوسف يؤكد بدء مشاورات تشكيلها بغضون ٤٨ ساعة 42 دقيقة مضت الاحتلال يبدأ بهدم ام الحيران بعد طرد اهلها بالقوة: شهيدان واصابات بينها النائب ايمن عودة ومقتل احد جنود الاحتلال 3 ساعات مضت القدس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، منزل منفذ عملية الدهس في قرية ام الحيران بالنقب المحتل. وبحسب الاعلام العبري: فقد اقتحمت قوات من شرطة وجيش الاحتلال منزل منفذ عملية الدهس في قرية ام الحيران بالنقب المحتل. 2017-01-18 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest