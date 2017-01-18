الحلبي يعلن انتهاء المرحلة الأولى من بناء قصر العدل بغزة

أعلن المستشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن انتهاء المرحلة الأولى من بناء قصر العدل وذلك بإشراف اللجنة القطرية، وتنفيذ شركة اليرموك الهندسية للمقاولات والأعمال التجارية.

وقال الحلبي خلال جولة تفقدية لموقع البناء، إن المشروع عبارة عن ثلاث مراحل ومن المتوقع الانتهاء منه بشكل كامل وانتقال العمل إليه مطلع العام القادم،.

وأضاف، أن مشروع بناء قصر العدل يشكّل محطة على طريق صون العدالة، وجعل الحق سيد القوة وليس القوة سيدة الحق، وكل ذلك يتحقق بتضافر جهود قلب وعقل وضمير كل قاض و محام و مساعد قضائي يبذل نفسه خدمة للوطن والمواطن بدون منّة”.

وأكد الحلبي أنه سيكون هيكل للعدالة والقضاء، ساهر على متانة هيكله الداخلي، وعلى ضمان استقلالهم في أداء واجبهم في إحقاق الحق، فاستقلال القضاء ليس ترفا أو امتيازا وهو ليس منحة بل هو حق للمواطن وواجب على كل قاض لضمان العدالة للمواطن.

وتابع “حدثٌ كبير أن نبدأ بالسير بخطة النهوض بالقضاء من خلال بناء مشروع قصر العدل بقطاع غزة، ليفي متطلبات المواطنين الغزيين والمحامين بتحقيق العدالة وتطبيق القانون، وتسهيل الإجراءات القانونية، وتسيير أمورهم والمحافظة على هيبة القضاء”.

وشدد على أن خطة النهوض تعتمد أولاً على الكادر البشري من كفاءات قضائية وقانونية، في الجسم القضائي المتكامل، من قضاة وموظفين ولكن الحجر والبناء والتجديد، أصبح أساسياً نظراً للحاجة لتوفير كل ما يليق بالجسم القضائي، من مبنى ومحاكم وكادر بشري وتجهيزات.