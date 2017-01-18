اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان!

ارتفع عدد أجهزة الجسم إلى 79 عضواً باكتشاف عضو جديد بحسب دراسة إيرلندية علمية جديدة، وهو “المسراق”الذي بات يعتبر الآن عضواً كاملاً بحد ذاته في الجسم.

رغم دراسة العلماء جسم الإنسان كاملاً، ومعرفة كل ما يتعلق به، إلا أنهم مؤخراً اكتشفوا أن “المسراق” “Mesentery، الذي كان يعتقد بأنه جزء من هيكل الجهاز الهضمي، هو في الواقع أحد أعضاء الجسم المستقلة.

وقال مكتشف العضو الجديد الباحث في مستشفى جامعة “ليميريك” كالفين كوفي: “على الرغم من أن وظيفة العضو لاتزال مجهولة، إلا أن هذا الاكتشاف سيفتح آفاقاً جديدة في مجال العلوم”. وأضاف: “عند تصنيف المسراق عضواً مثل باقي أعضاء الجسم، يمكن حينها نسبة أمراض البطن إليه”.

ويتم الآن تدريس طلاب الطب “المسراق” على أنه عضو مستقل، كما أن كتاب الطب الشهير “غريز أناتومي” أعاد تعريفه وفقاً للاكتشاف الجديد، ويحاول علماء الطب الآن البحث عن وظيفة “المسراق”، ومدى تأثيره على أمراض البطن، ما يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف علاجات جديدة، بحسب صحيفة “ذا إندبندنت”.

جدير بالذكر، كان “المسراق” يُعرف سابقاً على أنه طية مزدوجة من “الصفاق” تربط الأمعاء بجدار البطن، وتم وصفه من قِبل ليوناردو دافينشي في عام 1508، إلا أنه تم تجاهل أهميته على مدى قرون من الزمن.

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