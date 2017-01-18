الشرطة تستضيف مخيم اصدقاء الشرطة الشتوي في مركز شرطة المدينة بطولكرم‎

طولكرم/ PNN – استضافت الشرطة اليوم وفد طلابي من مخيم اصدقاء الشرطة الشتوي في طولكرم بهدف التعرف ميدانيا على عمل الشرطة في طولكرم.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الشرطة استضافت اليوم وفدا طلابيا من مخيم اصدقاء الشرطة الشتوي في مركز شرطة المدينة، والذي تم افتتاحه بداية العطلة الشتوية بالتعاون مع مركز المناهل الثقافي لتعزيز دور الاتصال والتواصل مابين الشرطة ومؤسسات المجتمع.

ورحب المقدم نادر مهنا مدير شرطة مركز المدينة بالوفد الطلابي مقدما لهم نبذة عن عمل المركز واهمية التواصل مابين الشرطة ومؤسسات المجتمع المحلي.

وتم عمل جولة داخل المركز حيث اطلعوا على طبيعة ومهام المركز بكل اقسامه وكيفية عمل كل قسم وواجبات رجل الشرطة خلال دوامه في تطبيق القانون وتحقيق الأمن للمواطن.

وتخلل الزيارة تقديم نشاطات ترفيهيه وثقافية من قبل ضباط المركز تعبيرا لهم عن أهمية دور الشراكة مع المؤسسة الشرطية لتعزيز الشراكة المجتمعية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وكسب ثقتهم.

من جهته تقدم الأستاذ باسل كتانه مدير مركز المناهل الثقافي بالشكر والتقدير منه ومن والطلاب وعبروا عن رضاهم وإعجابهم لما وصلت إليه الشرطة من مهنية بالتعامل مع قضايا المواطنين وامنهم .