الشرطة تتلف جسما مشبوها في قرية أم التوت شرق جنين

جنين /PNN- أتلفت الشرطة اليوم الأربعاء، جسما مشبوها تم العثور عليه في قرية أم التوت شرق مدينة جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات إلى فرع عمليات شرطة المحافظة بعثور أحد المواطنين على جسم مشبوه بالقرب من مدخل قرية أم التوت، على الفور تحركت قوة من فرع هندسة المتفجرات إلى المكان، وبالكشف عليه تبين أنه عبارة عن مشعل حراري وتم التعامل معه بالإتلاف بعد اتخاذ كافة احتياطات الأمان اللازمة أصولا.

وناشد البيان المواطنين ضرورة الإبلاغ عن هذه الأجسام المشبوهة بمجرد العثور عليها وعدم التعامل معها أو الاقتراب منها، والاتصال مباشرة على رقم الشرطة (100) لتوجيه الطاقم الشرطي المختص بالتعامل مع هذه الأجسام أصولا.