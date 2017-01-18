“إسرائيل” تتسلم صواريخ “حيتس3” الدفاعية

القدس/PNN-تسلم سلاح الجو الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، صواريخ “حيتس3” الدفاعية.

وقالت القناة العاشرة، إن حصول جيش الاحتلال الإسرائيلي على منظومة حيتس يدخله عهد جديداً.

يُشار إلى أن صاروخ “حيتس3” يهدف إلى اعتراض الصواريخ الباليستية طويلة المدى، في ارتفاع أعلى بكثير من “حيتس2” (الموجود في الخدمة بالقوات الجوية الإسرائيلية).

ويخترق صاروخ “حيتس3” الغلاف الجوي، بمعنى أنه مخصص لاعتراض صواريخ متطورة في الفضاء، وبذلك توفر لمنظومة اعتراض الصواريخ الإسرائيلية امكانات جيدة لإصابة الصواريخ الباليستية أو بذخيرتها خلال

طيرانها، بواسطة عدد صواريخ الاعتراض من جهة، ومن خلال تقليل الخطر الذي قد يحدثه الرأس الناسف أو بقايا الصاروخ الباليستي أثناء سقوطه من جهة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتراض على ارتفاع عالي

يقلل بدرجة ملحوظة من الخطورة في حال احتوى الرأس الناسف للصاروخ مواد كيماوية أو بيولوجية.