ترامب لاسرائيل: لم انسى وعدي بنقل السفارة للقدس 

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ قال دونالد ترامب الرئيس الامريكي المنتخب الذي سيؤدي القسم ويدخل للعمل رسميا كرئيس للولايات المتحدة الامريكية انه لم ولن ينسى وعده لاسرائيل بنقل سفارة الولايات المتحدة الامريكية الى القدس مشيرا الى انه سيباشر العمل فورا لتعزيز العلاقات مع اسرائيل فور توليه المنصب.

ونقلت وسائل الاعلام العبرية المختلفة تصريحات ترامب الذي وصل الى واشنطن من اجل تنصيبه الرئيس الخامس والاربعين للولايات المتحدة والتي جاءت ردا على سؤال لصحيفة اسرائيل اليوم اليمنية حيث قال ترامب انه لم ينسى الوعد الذي قطعه لاسرائيل بنقل السفارة من تل ابيب الى القدس.

وقالت القناة السابعة ان احد المسؤولين في اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة والمالكين لصحيفة اسرائيل اليوم قال لترامب بعد هبوط طائرته في واشنطن هل ما زلت عد وعدك بنقل السفار فرد ترامب بالقول “بالطبع أتذكر ما قلت لكم عن القدس. وبطبيعة الحال أنا لم انس ولن انسا الموضوع وانا معروف عني بأنني لست الشخص الذي يخالف وعوده”.

واضاف ترامب لا أستطيع الانتظار لبدء العمل مع إسرائيل في نهاية الأسبوع حيث ستبدا علاقتنا رسميا وساعمل على تعزيزها بشكل غير مسبوق”.

على صعيد اخر قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية نقلا عن نظيراتها الامريكية ان جهاز المباحث الفيدرالية الامريكية ال FBI يفكر بالبدء بفتح تحقيق حول انباء تلقي حملة الرئيس الامريكي دونالد ترامب اموالا من روسيا الاتحادية.

ونقل موقع ديلي بست وفي تقرير له ان هناك شكوك حول وجود تمويل روسي لحملة ترامب بسبب مواقف المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الامريكية هيلاري كلينتون لروسيا وتوجيهها انتقادات لاذعة لسياساتها .