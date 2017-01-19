زيدان يحمل نفسه المسؤولية.. ويدافع عن دانيلو

مدريد/PNN- حمل زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، نفسه المسؤولية عن الهزيمة الثانية على التوالي للفريق، مدافعا عن البرازيلي دانيلو، لاعب الفريق، بعد أدائه في مواجهة سلتا فيجو ضمن ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال المدرب الفرنسي “لم تفاجئني مباراة سلتا فيجو، كنا نعلم أنه فريق جيد يملك من المقومات ما يمكن أن يسبب لك المتاعب. لست شاعرا بالقلق، إنها لحظة سيئة بسبب الهزيمتين المتتاليتين لكننا نعلم أنه بوسعنا تجاوزها وسنفعل ذلك”.

وأضاف “هناك مباراة إياب من أجل التأهل. لقد ولى هذا اللقاء، انتهى بالخسارة 1-2 بنتيجة ليست في صالحنا لكن يمكننا تعديلها هناك. أمامنا قبل ذلك مباراة في الدوري، ويجب أن نحظى بقسط وافر من الراحة. أنا المسؤول ويجب علي أن أجد حلا”.

وتابع “الأمر غريب، لا سيما في بداية المباراة حين لم نقدم اللقاء الذي استعددنا له. لذا نشعر بالضيق لكن هذا قد يحدث بعد هزيمة، عانينا من أجل الدخول في أجواء المباراة. سأعمل على دراسة هذا الأمر والشيء الجيد هو أن لدينا لقاء السبت”.

واستطرد “نتيجة للعب كما فعلنا في إشبيلية فقد آلمتنا الهزيمة لكن ليس ثمة أعذار، نحن الريال، ويتعين علينا مواصلة العمل والتفكير في المباراة المقبلة لأننا سنتجاوزها”.

وأردف “قدمنا أشياء إيجابية في كرة القدم حتى الآن، ولا يمكننا الشعور بالسعادة تجاه ما شهده آخر لقاءان من حيث النتيجة. كانت مباراة إشبيلية جيدة، كنا أسوأ قليلا اليوم لكن لا داعي للقلق”.

أما عن اهتزاز مستوى خط دفاع الفريق واستقبال مرماه 6 أهداف في آخر 3 مباريات، فأكد زيدان “ألحق بنا المنافسون أذى ويجب أن ندرس هذا الآن لأن شيئا ما يحدث، لم نقدم الأمور على النحو الذي استعددنا له وخاصة على مستوى الفاعلية التي لم تكن جيدة في بداية اللقاء”.

كذلك، دافع المدرب الفرنسي عن المستوى البدني للاعبيه، موضحا أن المشكلة كانت في العقل، كما لم يرغب في توجيه سهام النقد للبرازيلي دانيلو، حيث أبرز “قدم مباراة جيدة، أنا سعيد به وسيحصل على فرصة اللعب”، خصوصا مع غياب داني كارفاخال للإصابة.

كان سلتا فيجو فجر مفاجأة من العيار الثقيل في ذهاب ربع نهائي كأس الملك بعد فوزه على الريال بعقر داره في ملعب سانتياجو برنابيو (2-1)، ليصبح الميرينجي مطالبا بالفوز بفارق هدفين إذا أراد بلوغ نصف النهائي.

وتعتبر هذه هي الهزيمة الأولى للريال بملعبه منذ 27 فبراير/ شباط الماضي عندما سقط أمام الجار اللدود أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة بهدف في مباراة الدور الثاني لليجا الموسم الماضي.

كما أن هذه هي الخسارة الثانية على التوالي التي يتلقاها الفريق الملكي بعد الهزيمة أمام إشبيلية الأحد الماضي على ملعب رامون سانشيز بيثخوان بهدفين لواحد في الليجا.

المصدر: كووورة.