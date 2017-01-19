أسرى “عتصيون” يشتكون من الاعتداء والتنكيل بحقهم أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم

رام الله/PNN- أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسين الشيخ، صباح اليوم الخميس، أن الأسرى في مركز توقيف “عتصيون”، يشتكون من الممارسات الهمجية التي يرتكبها الاحتلال بحقهم أثناء اعتقالهم من بيوتهم وخلال التحقيق معهم أيضاً.

ونقل الشيخ على لسان عدد من الأسرى الذين قام بزيارتهم ما تعرضوا له من إعتداءات وتنكيل من قبل الجنود والسجانين، حيث أفاد الأسير شجاع جابر موسى درويش من بير زيت/رام الله، أنه تم اعتقاله من منزله الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وتم تكسير الباب وتفتيش المنزل بطريقة وحشية، ومن ثم جر الأسير من سريره ومصادرة اللابتوب الخاص بزوجته، حيث تقوم باستخدامه لانهاء رسالة الماجستير الخاصة بها، وقد تم استجوابه في عوفر على خلفية شبهات أمنية والإدعاء أنه يشكل خطر على أمن دولة الإحتلال الإسرائيلي.

كما روى الأسير إبراهيم محمود عبد الجواد سبع من بتونيا/ رام الله، بأنه قد تم استجوابه على خلفية ضلوعه بنشاطات وفعاليات شعبية، وقد تم اعتقاله من المنزل الساعة الثالثة بعد منتصف الليل و تفتيشه بشكل كبير، وتم كسر الباب من قبل الجنود واخافة الأطفال في المنزل، حيث أن الجنود كانو ملثمين وتصرفاتهم سيئة ومرعبة للأطفال.

وتحدث المعتقل عبد الناصر أبو ماريا من سكان بيت أمر/ الخليل عن سياسية الاحتلال الدنيئة خلال الاستجواب معه، وذلك من خلال