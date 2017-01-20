بعثة المقاصد تصل الأردن وتواجه قدامى الوحدات غدا

عمان/PNN – وصلت بعثة فريق مستشفى المقاصد الخيري إلى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة تهدف إلى تعزيز أواصر الأخوة والمحبة والتعاون الرياضي مع الأشقاء الأردنيين.

ولاقت بعثة المقاصد استقبالا حارا من إدارة نادي الوحدات الأردني وأعضاء الهيئة الإدارية، وعدد من اللاعبين القدامى بالفريق الأردني العريق.

وشمل وفد فريق المقاصد كل من الدكتور عدنان فرهود، وعلاء صباح، وفؤاد اللحام، ورامي المراعشة، ومنذر شاور، وأحمد أبو ماضي، أحمد أبو جبر، وموسى أبو غنام، عبده جمعة، وعمرو مجدوبة، ومحمد أبو رشيد، وإياد نايف، وبلال محمد، ومحمد السنجلاوي، وحسام أبو غنام، ومنتصر مشاهرة، وسمير جمال، إلى جانب أعضاء النقابة عمر أبو زايدة، وسمير القدومي، ومجدي دبابسة، وياسر عياد، وعمر دعيس، وإياد السيد، وشاكر سعد.

ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصد مباراة ودية أمام قدامي نادي الوحدات غدا الجمعة على ملعب غمدان الساعة الثالثة مساءا.