الاحتلال يجدد الإداري لأسيرين احدهم مشلول للمرة الثالثة

رام الله/PNN – قال مركز اسرى فلسطين للدراسات بان محاكم الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لأسيرين فلسطينيين وذلك للمرة الثالث على التوالي، لمدة 4 شهور جديدة ، رغم ان احدهما يعانى من شلل نصفى ويتنقل على كرسي متحرك .

وأوضح المركز في تصريح صحفي بان الاسيرين هما خير الله حافظ شريدة” من مدينة نابلس، وهو مصاب بشلل نصفي وكان قد اعتقل بتاريخ 21/5/2016 خلال مروره على “حاجز عسكري مفاجئ” وهو عائد إلى منزله على كرسيه المتحرك، وقامت قوات الاحتلال بنقله عبر سيارة إسعاف إلى مراكز التحقيق، واصدرت قرارا بتحويله الى الإداري وتم تجديده له 3 مرات متتالية.

وأشار اسرى فلسطين إلى أن المريض “شريده” هو أسير محرر كان قد اعتقل سابقًاً لدى الاحتلال وأمضى عدة شهور قبل اطلاق سراحه، وهو يعانى من شلل نصفى ويتنقل على كرسي، ويعانى من ظروف صعبة داخل السجون، حيث مضى على اعتقاله حتى الان 8 شهر.

وقال المركز بان الاسير الثاني هو الشيخ ” باجس خليل نخلة” (50 عاما) من مخيم الجلزون برام الله، وكان قد اعتقل بتاريخ 5/3/2016، بعد اقتحام منزله وتفتيشه، وتحطيم محتوياته واقتياده الى سجن النقب، واصدرت بحقه قرارا بالاعتقال الإداري لمدة 6 اشهر ، وجدد له الإداري 3 مرات ايضاً .