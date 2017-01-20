جديد القيصر كاظم الساهر2017 – غمازتك

هبة منصور- الإمارات نيوز:

طرح الفنان العراقي كاظم الساهر عبر قناة الشركة المنتجة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أغنية جديدة بعنوان “غمازتك” من أشعار الشاعرة الإماراتية جموح، وألحان عادل عبدالله، وتوزيع محمد صالح، وإنتاج شركة الخوار برودكشن.

كان القيصر كاظم الساهر، أطلق ألبومه الغنائي “كتاب الحب” خلال العام الماضي 2016 عبر موقع يوتيوب والمتاجر الإلكترونية.

يضم الألبوم 11 أغنية، وهم: “من كتاب الحب، ورسالة حب صغيرة، وكوني امرأة، ولو لم تكوني أنت في حياتي، وزر مرة، وشؤون صغيرة، وقصة خلافاتنا، وتناقضات، ولجسمك عطر خطير النوايا، وفاكهة الحب، إضافة إلى أغنية عيد العشاق”، التي صورها على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج Diego Hurtado De Mendoza.

والألبوم من كلمات الشاعر السوري الرحل نزار قباني، وألحان كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، وأغنيتين من توزيع هشام نياز.