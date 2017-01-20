البرغوثي : الاحتلال يشن حربا استيطانية يجب مواجهتها

رام الله /PNN-قال الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان الاحتلال الاسرائيلي يشن هجمة استيطانية مستورة ضد الشعب الفلسطيني يجب مواجهتها بالمقاومة الشعبية

والمقاطعة.

جاءت تصريحات البرغوثي في تصريح صحفي ادان فيه اقدام قوات الاحتلال على محاصرة قرية باب الشمس واعتقال نشطاء المقاومة الشعبية منها، اضافة الى ادانته قيام الاحتلال بهدم ١٨ منشأة في قلنديا.

وأضاف البرغوثي ان سياسة الامر الواقع التي يحاول الاحتلال الاسرائيلي فرضها على الارض ومحاولات كسب الزمن يجب ان تواجه بالوحدة وانهاء الانقسام فورا ورص الصف الفلسطيني في إطار قيادة وطنية موحدة

تقود الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال وممارساته العنصرية.

وأعاد العشرات من نشطاء المقاومة الشعبية بناء قرية باب الشمس المحاذية لمستوطنة معاليه أدوميم رفضا لقانون ضمها الذي ينوي الكنيست الاسرائيلي التصويت عليه.