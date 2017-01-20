سابين تعود الى ساحة الفنية…ماذا بعد؟

رام الله/PNN – عادت النجمة اللبنانية سابين الى ساحة الفنية بأغنية “قلبي بريء” هي من كلمات والحان سليم عساف وتوزيع عادل عياش.

الاغنية صدرت قبل أيام من انطلق عرض مسلسل “فخامة الشك” حيث صدرت أولاَ بشكل حصري على تطبيق انغامي لتصدر بعد ايام على موقع الفيديوهات العالمي “اليوتيوب”، وهي التتر الخاص بالمسلسل الذي يحتوي على خمسين حلقة من تأليف وسيناريو وحوار كلوديا مارشيليان وإخراج أسامة الحمد،ومن بطولة سابين نفسها وعدد من النجوم.

أدت سابين الاغنية بأحساس عالي جداً تحدثت بها عن قلبها البريء والظروف الصعبه التي مر بها وتتحدث عن حماية حبابها وخيانت الاشخاص الذين احبوها دفاعاً عنه،لحن الاغنية اضاف رونق رومانسي خاص بالاغنية.

سابين التي بدأت مسيرتها الفنية منذ ان كان عمرها 17 عاماً حققت اغانيها نجاحاً رائعاً اهمها “اخر همك”،”ابعتلي ايميل”،”عيوني بيحبوك” وغيرها من الاغاني التي تعاونت بها مع اسماء كبيرة،سابين التي تميزت اطلالاتها بالجرأة والاناقة العصرية.

وتمتلك النجمة اللبنانية كثيراً من المواهب اهمها الغناء والتمثيل الذان استطاعت ان تلفت الانتباه لها من خلالها،وايضاُ تستطيع سابين ان تجيد التقليد للعديد من الشخصيات الفنية حيث ادت العديد من الشخصيات خلال البرامج الحوارية التلفزيونية.

والسؤال الان ماذا بعد مسلسل “أحمد وكريستنا”،البوم “ستوب”،مسلسل “فخامة الشك” وغيرها من الاعمال؟ماذا ستقدم سابين للجمهور العربي الذي ينتظر ويترقب انطلاق نجمة جديدة تمتلك كل المقايس التي تمتلكها سابين لتحقيق هذا الانتظار. عمر حديدي