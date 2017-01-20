ديانا حداد في تؤبر قلبي

بيروت/PNN – عمر حديدي-“حاجي تقلّي تقبر قلبي لا دخلَك ألله يخليه أنا كيف بدي أقبر قلبَـك إذا أنا أصلاً عايش فيه” بهذه الكلمات اعاد الشاعر فارس سكندر النجمة ديانا حداد الى اللون الموسيقي الذي تميزت به حداد منذ بدايتها الفنية،وحملت الاغنية توقيع الملحن عمر الصباغ.

الاغنية حققت انتشاراً واسعاً حيث خلال فترة قصيرة حققت نسبة مشاهدة على اليوتيوب تجاوزت ال 3 مليون اما على تطبييق انغامي فتجاوزت الاغنية ال 366 الف نسبة استماع للأغنية،وبذلك تكون بالصدارة بين الاغاني العربية التي صدرت خلال فترة الراهنة،اما بالنسبة لردود فعل الجمهور على الاغنية فكانت ايجابية جداً واشاد الجمهور بالاغنية.