توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي السوداني

الخرطوم/PNN – وقع معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا ومعالي محافظ بنك السودان المركزي الدكتور حازم عبد القادر أحمد بابكر، اليوم السبت في العاصمة السودانية الخرطوم، مذكرة تفاهم، بهدف توثيق أواصر العلاقة الثنائية المتميزة، وتعزيز التعاون المشترك؛ لدعم وتطوير العمل المصرفي والمالي في كل من جمهورية السودان ودولة فلسطين، بما يتفق مع توصيات ومقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية والمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وبما يسهم في تحقيق أهدافهما المتعلقة بالاستقرار المالي في كلا البلدين الشقيقين.

وتضمنت بنود المذكرة تبادل الطرفين للمعلومات والخبرات ذات الصلة بتطوير العمل المالي والمصرفي وتحقيق الاستقرار المالي وفق رؤيتهما، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتشريعات المصرفية والمالية النافذة والمعايير والمتطلبات الرقابية في كل من البلدين وأية تطورات جوهرية تطرأ عليها وذلك في حال كان لهذه التطورات أي تأثير على الطرف الآخر أو الجهات الخاضعة لرقابته.

كما جاء في المذكرة أن الطرفين يسعيان إلى تبادل التجارب والخبرات وتطوير ورفع كفاءة الكادر الوظيفي من خلال إيفاد وتدريب وتأهيل الموظفين وفق حاجة كل طرف ووفق التنسيق بينهما لا سيما في مجالات الاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وبناء استراتيجية وطنية للشمول المالي، والأطر التشريعية لحماية مستهلكي الخدمات المالية الرقمية، ومخاطر التعامل مع البنوك الأجنبية وخلق علاقات المراسلة.

جدير بالذكر أن سلطة النقد الفلسطينية ترتبط بمذكرات تفاهم مع العديد مع البنوك المركزية العربية والعالمية، ضمن الجهود التي تقوم بها، لتعزيز التعاون، لما فيه من مصلحة مشتركة، من أجل الحفاظ على سلامة المؤسسات المصرفية.