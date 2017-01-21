القناة العبرية الثانية:سارة نتنياهو طلبت من ميلتشين مجوهرات بقيمة 8600 دولار

القدس/PNN – كشف تقرير، بثته القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية مساء أمس الجمعة، أن عائلة نتنياهو حصلت على هدايا ثمينة من رجل الأعمال أرنون ميلتشين في العام 2004 أيضا، بينما كان بنيامين نتنياهو يشغل منصب وزير المالية.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة الهدايا التي حصل عليها نتنياهو وزوجته سارة، في القضية التي يطلق عليها ‘القضية 1000’ تقدر بنحو 650 وحتى 700 ألف شيكل.

وكشف التقرير أن سارة نتنياهو توجهت في آب /أغسطس من العام 2004 إلى ميلتشين، وطلبت منه أن يشتري لها طقم مجوهرات، قلادة وسوار، من حانوت ‘شطيرن’ في فندق ‘هيلتون’، حيث كان يمكث في تلك الأيام.

وجاء أن ميلتشين طلب من مديرة أعماله في إسرائيل، في تلك الفترة، ومن زوجته أماندا أن يشتريا طقم المجوهرات لسارة نتنياهو. وبعد أن تبين لهما أن ثمن القلادة يصل إلى 6,265 دولار، وثمن السوار يصل إلى 2,305 دولارات، قررتا شراء القلادة فقط، وتم إرسال الرزمة إلى عائلة نتنياهو.

وجاء أيضا أنه في الغداة، اتصل مليتشين بمديرة أعماله وأبلغها أن نتنياهو قد اتصل به، وقال له إنه تم إرسال ‘نصف هدية.. السوار ناقص’. وفي أعقاب هذه المحادثة، طلب ميلتشين منها أن تشتري السوار أيضا، وبذلك وصلت تكلفة الطقم إلى نحو 8,600 دولار.

وعرض التقرير فواتير الدفع مقابل هذه المجوهرات، ولكن تمت الإشارة إلى أن قانون التقادم يسري على هذه القضية لكونها حصلت في العام 2004.

تجدر الإشارة إلى أن تقريرا سابقا نشرته صحيفة ‘هآرتس’ جاء فيه أن ميلتشين يدعي أنه لم يبد سخاء تلقائيا، وإنما كان نتنياهو وزوجته سارة يطلبان منه أن يقدم لهما الهدايا.