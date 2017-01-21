الخليل: “الوقائي” يضبط عمليات غش في خلط البنزين للمرة الأولى

الخليل /PNN- ضبطت دائرة الشؤون العامة وهيئة البترول في الأمن الوقائي في محافظة الخليل، اليوم السبت، عمليات غش في خلط البنزين تكتشف للمرة الأولى، وهي وضع مادة النفطة في البنزين، إضافة إلى التحفظ على تنكات خلط غير قانوني بسعة 30.000 لتر، كما ضبطت كميات كبيرة من السولار المغشوش.

وأكد مدير دائرة الشؤون العامة وهيئة البترول في الأمن الوقائي المقدم موسى تيم، أن عمليات المداهمة والضبط جاءت بتعليمات وتوجيهات قائد جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، وبناء على معلومات أفادت بوجود تزوير وخلط بالبنزين بمادة “النفطة” وهي مادة خطيرة، الأمر الذي يعد سابقة لم تكتشف من قبل.

وأوضح أن هذا الجهد لم يكن ليكتمل لولا التكامل مع مدير الأمن الوقائي في الخليل العميد حمدي أبو كامل والضباط والأفراد، لافتا إلى أن العمل التكاملي هو أساس النجاح في تحقيق الأهداف وتحقيق الانجازات على كافة الأصعدة.

ودعا تيم كافة المخالفين في مختلف المحافظات لتسوية أوضاعهم والالتزام بالشروط والمعايير لعدم تعريض انفسهم للملاحقة، لافتا إلى أن اجراءات دائرة هيئة البترول تهدف بالأساس للحفاظ على السلامة العامة والمال العام ومنع التهريب والتدليس بمختلف أشكاله.

يذكر أن المضبوطات جميعها سلمت لهيئة البترول التابعة لوزارة المالية وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها.