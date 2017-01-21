مصطفى البرغوثي: المظاهرات والاحتجاجات في أراضي ال48 هي نضال باسل ضد العنصرية

رام الله/PNN – قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت في أراضي عام ال48، اليوم، هي نضال باسل ضد نظام الفصل والتمييز العنصري الذي تفرضه اسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأضاف البرغوثي، ان الشعب الفلسطيني الآن موحد في الضفة بما فيها القدس وغزة وفي اراضي ال48 ضد العنصرية الاسرائيلية وما تمارسه اسرائيل ضد الفلسطينيين في أراضي ال48 هو نفس ما تمارسه ضد الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة .

وأشار البرغوثي، ان ما تقوم به اسرائيل في ام الحيران وسابقا في قلنسوة والعراقيب هو نفس ما قامت به العصابات الصهيونية ضد القرى والمدن الفلسطينية عام 48 ويؤكد طبيعة اسرائيل العنصرية والتمييز العنصري الذي تمارسه بين اليهود والفلسطينيين.

وخرج عشرات الآلاف من الفلسطينيين في وادي عارة وعرعرة في اراضي ال48 في مظاهرات احتجاجا على ما تترتكبه اسرائيل بحق القرى الفلسطينية من هدم وتهجير للسكان والتي كان آخرها في ام الحيران وقلنسوة والعراقيب وقتل الشهيد يعقوب أبو القيعان.