والد سعد لمجرد يكشف ما يعانيه داخل السجن

نفى البشير عبدو، والد الفنان المغربي سعد لمجرد، ما أسماها “الإشاعات” التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قضية ابنه المعتقل منذ أشهر بفرنسا، مشددا على أنها “لا أساس لها من الصحة”.

وكتب على “فايسبوك” رسالة باسمه وباسم زوجته قائلا: “السلام عليكم أحبابنا في كل مكان..بالنسبة لما يروج من أخبار وإشاعات مغرضة عن ابننا وابنكم فنان الشباب سعد لمجرد، نعلن بصفتنا والديه أنها لا أساس لها من الصحة”.

وأكد أن لمجرد بصحة جيدة، لكنه يعاني من الملل، وزاد: “لم يعتد مثل هذه المحنة القاسية داخل المؤسسة السجنية”.

وأعلن والد سعد أنه يواصل زيارته بالسجن، وأضاف: “ننتظر فقط إنهاء الإجراءات القانونية التي تتطلب وقتا ليس بكثير، وسيخرج ليعود إلى جمهوره بمعنويات مرتفعة إن شاء الله.. نحن دائما في أمس الحاجة إلى المزيد من دعواتكم بالفرج القريب إن شاء الله” .

من جهة ثانية ورغم سجنه في باريس، رشحت إدراة جائزة “الموريكس دور” النجم المغربي سعد لمجرد لجائزة أفضل أغنية للعام 2016.

وتم ترشيح أغنية “غلطانة” مرة ثانية بعدما قارب عدد المشاهدات نحو 100 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”، كما أن فيديو كليب الأغنية مرشح للجائزة نفسها والذي تم تصويره في صحراء مدينة ورزازات الملقبة بهوليوود افريقيا، وهو ذات المكان الذي صور فيه فيلم الرعب الأميركي The Hills Have Eyess لمخرجه الفرنسي اليكسندر آجا.