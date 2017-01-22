“هأرتس”: نتنياهو يؤجل ضم “معاليه أدوميم” إلى مع بعد لقاءه بترامب

بيت لحم/PNN- قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أَجلَ ضم مستوطنة “معاليه أدوميم” لما بعد لقاءه بالرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامي.

وكان التلفزيون “الإسرائيلي” القناة العاشرة قد ذكر، أن مقربين من رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو يمارسون ضغوط على رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت لتأجيل طرح مشروع قرار لفرض السيادة “الإسرائيلية” الذي سيعرض اليوم الأحد على لجنة سن القوانين في الكنيست “الإسرائيلي”. وقالت القناة العاشرة، أن ضم مستوطنة معالية ادوميم “لإسرائيل” ووفقا لمقربي نتنياهو قد يفاجئ ترامب بقرار ضم معاليه ادوميم فهو لا زال لم يمسك جيدا بزمام الحكم . من جانب آخر بعثت حركة قادة من اجل “إسرائيل” رسالة عاجله لوزراء الحكومة الاسرائيلية حذروا فيها من خطورة اقرار قانون ضم معالية ادوميم لإسرائيل, فإقرارالقانون يعتبر بمثابة رهان سيعتبر لاحقا اخفاق في الامن القومي “الإسرائيلي” .

حيث يناقش المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون الامنية والسياسية “الكابينيت”، اليوم الاحد، ضم مستوطنة “معالية أدوميم” شرقي القدس وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها.

وقالت مصادر عبرية إن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمارس ضغوطاً على رئيس حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينت لإقناعه بإرجاء النقاش الذي من المقرر أن يقوم به المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية اليوم الأحد، لضم المستوطنة.

وذكرت الإذاعة العبرية أن إدارة دونالد ترامب نقلت رسائل إلى “إسرائيل” طلبت فيها عدم مفاجأتها من خلال اتخاذ خطوات أحادية الجانب.

وقالت مصادر صحفية إن هناك اتصالات بين “إسرائيل” وأمريكا لترتيب لقاء بين ترامب ونتنياهو في واشنطن، قد يُعقد في الاسبوع الأول من الشهر المقبل.