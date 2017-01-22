المصائب تتوالى على ريال مدريد قبل موقعة سيلتا فيجو

مدريد/PNN-كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد مدة غياب ثنائي ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي مارسيلو، عن الفريق، إثر تعرضهما للإصابة، خلال مواجهة مالاجا مساء أمس السبت.

وحقق الميرينجي الانتصار على مالاجا 2-1، ليواصل صدارته لجدول ترتيب الليجا برصيد 43 نقطة.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “غياب الثنائي سيكون لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، وسيخضع اللاعبان لفحوصات طبية غداً لحسم فترة الغياب”.

وأضافت: “زيدان يعلم أنه لن يستطيع اصطحاب الثنائي للمباريات المقبلة، لتستمر معاناة الملكي”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو سوف يخضع للفحوصات الطبية تحت إشراف الجهاز الطبي للميرينجي، بعد الإصابة التي تعرض لها في يده بالأمس.

ووقع زيدان في أزمة كبيرة خلال الساعات الماضية، حيث تنتظره مواجهة مهمة أمام سيلتا فيجو الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا، حيث خسر على أرضه 1-2، وهو ما يصعب مهمة الملكي في موقعة الإياب.