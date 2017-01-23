جماهير لاتسيو اتهمت اللاعب بأنه فعلها قاصداً بسبب تاريخه السابق مع الغريم الأبدي روما والذي لعب له بيانيتش ما بين 2011 وحتى الصيف الماضي قبل أن يتمم إنتقاله إلى “السيدة العجوز” مستغلاً الشرط الجزائي الموجود في عقده.

ولم يعلق اللاعب على الواقعة ولم يحاول الرد على جماهير لاتسيو التي احتلت صفحته بوابل من الشتائم والتعليقات السلبية، ليدخل جمهور يوفنتوس ليدعم اللاعب ويتورط في اشتباكات مع جماهير لاتسيو في التعليقات.

وكانت المباراة انتهت بهدفين نظيفين لليوفي في الجولة 21 من الكالتشيو، ليواصل صدراته برصيد 48 نقطة.