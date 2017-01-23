تورينتو/PNN- تعرض اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس إلى هجوم عنيف من قبل جماهير لاتسيو على شبكات التواصل الإجتماعي بعدما وضع صورة على صفحته الشخصية على موقع “إنستجرام” من غرفة خلع ملابس فريقه بعد الفوز على لاتسيو، وظهر خلالها قميص لاتسيو على الأرض ضاغطاً عليه بأقدامه.
جماهير لاتسيو اتهمت اللاعب بأنه فعلها قاصداً بسبب تاريخه السابق مع الغريم الأبدي روما والذي لعب له بيانيتش ما بين 2011 وحتى الصيف الماضي قبل أن يتمم إنتقاله إلى “السيدة العجوز” مستغلاً الشرط الجزائي الموجود في عقده.
ولم يعلق اللاعب على الواقعة ولم يحاول الرد على جماهير لاتسيو التي احتلت صفحته بوابل من الشتائم والتعليقات السلبية، ليدخل جمهور يوفنتوس ليدعم اللاعب ويتورط في اشتباكات مع جماهير لاتسيو في التعليقات.
وكانت المباراة انتهت بهدفين نظيفين لليوفي في الجولة 21 من الكالتشيو، ليواصل صدراته برصيد 48 نقطة.