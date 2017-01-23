قراقع: لا يجوز لدولة الاحتلال تطبيق قوانينها العنصرية على الأسرى

رام الله/PNN- دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اتحاد البرلمان الدولي للتدخل ضد قوانين الكنيست الإسرائيلية بحق الأسرى، وطالب برلمانات العالم كافة التحرك ومنع استمرار المنهج العنصري والانتقامي للكنيست تجاه الأسرى الفلسطينيين، مشدداً على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال تطبيق قوانينها التعسفية على المعتقلين المحميين وفق القانون الدولي الإنساني.

وحذر قراقع، في حديث لإذاعة “موطني” اليوم الاثنين، من شرعنة حكومة الاحتلال الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين ووضعها في إطار قوانينها التعسفية، لتبرير عملية تجريدهم من حقوقهم كافة، وتحديدا الحق في استكمال تعلمهم في المعتقلات.

وقال: “إن محاولة إدارة معتقلات الاحتلال إقرار قانون في الكنيست لحرمان الأسرى من استكمال دراستهم، وإصدار قوانين وتشريعات مخالفة للمعايير الدولية تنتهك حقوق المعتقلين، نعتبرها حملة جديدة على حقوق المعتقلين.

وأشار قراقع الى انتظام الأسرى ذاتياً في عمليات التعلم الثانوي والجامعي دون موافقة إدارة المعتقلات الإسرائيلية، عبر لجان تدريس في المعتقلات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات الفلسطينية، التي أبدت استعدادها لتمكين الأسرى من استكمال تعلمهم .

وقال إن إدارة معتقلات الاحتلال أوقفت التعلم الثانوي والجامعي بقرار سياسي منذ العام 2009، بعد أسر الجندي الإسرائيلي “جلعاد شاليط” في قطاع غزة، لافتا الى استمرار هذا المنع والمساعي لوضعه في إطار ما يسمى القانون.