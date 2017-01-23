اتلاف 150 كغم لحوم فاسدة في جنين

جنين/PNN – اتلفت الضابطة الجمركية اليوم 150 كغم لحوم حبش غير صالحة للاستهلاك الادمي في محافظة جنين

واشار بيان لادارة العلاقات العامة والإعلام انه تم ضبط الكمية بناء على معلومات استخبارية اثناء محاولة تهريبها عبر المدحل الغربي للمدينة داخل سيارة خاصة لصاحب البضاعة ، وبحضور لجنة السلامة العامة في المحافظة تم معاينة الضبوطات واقرت اتلافها لانبعاث رائحة كريهة منها وغير مبردة ولا تحمل بطاقة بيان وتواريخ صلاحية

وتهيب الضابطة الجمركية بالإخوة المواطنين والمستهلكين بضرورة عدم التعامل والتعاطي مع مثل هذه البضائع ومروجيها لما تشكله من خطر على صحتهم وصحة ابنائهم وضرر بالاقتصاد الوطني .