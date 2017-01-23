PNN بالصور: حملة التضامن الايرلندي الفلسطيني تستضيف وفدا من لاجئ في اطار جهودها للتعريف بالواقع الفلسطيني

دبلن/PNN/ انهى وفد مركز لاجئ للاجئين الذي يزور العاصمة الايرلندية دبلن زياة استمرت عدة ايام تم خلالها عقد خلالها سلسلة اجتماعات مع سياسين واعضاء برلمان ومؤسسات متضامنة مع الشعب الفلسطيني في اطار عمل المركز مع حملة التضامن الفلسطيني الايرلندي ورئيستها فاتن التميمي التي رعت زيارة وفد لاجئ الى ايرلندا.

وقالت التميمي ان تنظيم زيارة وفد لاجئ الى ايرلندا ياتي في اطار علاقات التعاون والتواصل مع حملة التضامن الايرلندي الفلسطيني في اطار جهود الحملة لرع وعي المجتمع الايرلندي اتجاه القضية الفلسطينية في ظل المعاناة الكبيرة نتيجة ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وقمعه لشعبنا الفلسطيني على مختلف الاصعدة والادوات.

واوضحت التميمي ان هذه الزيارة لمركو لاجئ الذي يعنى بشؤون الاطفال بالضفة الغربية ومركز الميزان لحقوق الانسان في قطاع غزة حمل طابعا وحدويا وشكل رسالة بضرورة انهاء الانقسام موضحة ان حملة التضامن بدات جولات الوفدي من خلال اجتماع جمع الميزان ولاجئ مما شكل جمعا لشطري الوطن في مكتبها في دبلن تم خلاله البحث ومناقشة اليات العمل المشترك في الضفة وعزة وتعزيز العلاقات الفلسطينية مع الشعب الايرلندي

وأكدت التميمي ان هذا إلقاء يعبر عن وحذه الشعب الفلسطيني ويشكل رسالة بان شعبنا الفلسطيني يرغب بتعزيز الوحدة مشددة ان المشاركين اكدوا على ضرورة توحيد شطري الوطن والابتعاد عن الانقسام الذي يضعف القضية الفلسطينية موضحين ان الساحات الدولية بحاجة لعمل فلسطيني وحدوي يخدم قضيتنا وشعبنا في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها حكومة اليمين الاسرائيلي المتطرف.

واوضحت التميمي ان حملة التضامن الايرلندي الفلسطيني تركز في جهودها على العمل مع المؤسسات الفلسطينية النشيطة والفاعلة في مختلف المجالات وتركز في هذه الجهود مع المؤسسات الحقوقية والانسانية سيما تلك التي استطاعت ترك صبغة واثر في مجال العمل مثل مؤسسة لاجئ ومركز الميزان شاكرة المؤسستين على حسن تعاونهم وجهودهم

بدوره قال صلاح العجارمة مدير عام مركز لاجئ ان هذه الزيارة للوفد الذي يضمه ويضم محمد الازرق مسؤول العلاقات الدولية بمركز لاجئ تاتي استكمالا لعلاقات التعاون والتواصل بين حملة التضامن الفلسطيني الايرلندي والمركز مشيرا الى انها ليست الاولى ولن تكون الاخيرة مشددا على ان مركز لاجئ ومن خلال تعاونه مع الحملة يهدف الى تعزيز العلاقات الفلسطينية الايرلندية مثمنا جهود وعمل رئيسة حملة التضامن الايرلندي الفلسطيني فاتن التميمي على ما بذلته وتبذله من جهود كيرة ومتميزة في خدمة الضقة الفلسطينية موضحا انها تعمل ليل نهار من اجل رفع مستوى الوعي للمجتمع الايرلندي حول فلسطين بامكانيات شبه معدومة لكنها استطاعت تحقيق الكثير من الانجازات.

واوضح العجارمة ان يزارة الوفد الى ايرلندا تاتي في اطار عمله مع خلال الحملة منذ سنوات على تعزيز العلاقات الفلسطينية الايرلندية حيث قام الوفد بزيارة الى البرلمان الايرلندي وقدم خلالها مسؤول العلاقات الدولية بمركز لاجئ محمد الازرق بالحديث عن الأوضاع في فلسطين مؤكدا على جملة الانتهاكات لحقوق الانسان والمدافعين عن هذه الحقوق مشدا على ضرورة التواصل والعمل المشترك مع اعضاء البرلمان واللجان القانونية والحقوقية التابعة له من اجل فضح ممارسات الاحتلال التي تخترق القوانين والمواثيق الدولية مشيرا الى ان اسرائيل تعتقل نواب المجلس التشريعي وتهدم البيوت وتعتقل الشبان وتقوم باغتيالهم واعدامهم وتواصل بناء المستوطنات والجدار العنصري وتصادر الاراضي وتشتغل المصادر الطبيعية موضحا ان كافة هذه الممارسات تمثل خروقات للقانون الدولي ويتوجب على كل احرار العالم العمل على معاقبة اسرائيل.

واضاف العجارمة ان الوفد شارك بالوقفة الأسبوعية التي تقودها رئيسة حملة التضامن الايرلندي الفلسطيني فاتن التميمي و هي وقفة في اكبر واهم شوارع وساحات العاصمة الأيرلندية حيث تستمر الوقفة أسبوعيا لمده ست ساعات بمشاركة عدد من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني للتعريف المجتمع الاوروبي عن الوضاع الفلسطينية من خلال انشطة متعددة في هذه الوقفات.

واشار العجارمة الى ان وقفة التضامن الإيرلندي الفلسطيني الأسبوعية في وسط العاصمة دبلن ‎لرفع مستوى الوعي العام حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، والإنتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وتسليط الضوء على أي قضية أو حدث في فلسطين

كما شملت الزيارة لقاء بين مركز لاجئ والمبعدين الفلسطينين من كنيسة المهد حيث التقى عجارمة مع المبعدين جهاد جعارة ورامي الكامل المبعدان منذ خمسة عشر عاما عن ارض فلسطين بعد حصار الكنيسة وتم مناقشة عدد من الملفات التي تخص المبعدين اهمها تفعيل ملف اعادة المبعدين الى ارض الوطن من خلال التعاون مع المؤسسات الحقوقية والانسانية الايرلندية الحقوق التي طال حلها علما يأن جهاد جعاره حرم من رؤية ابنه الذي ولد اثناء الأبعاد واليوم عمره من عمر الأبعاد حيث لم يضمه الى صدره منذ ابعاده وحتى اليوم

وطالب العجارمة الجهات الايرلندية والحقوقية الدولية والفلسطينية الرسمية من اجل العمل لجمع شمل العائلة من خلال العمل على عودة المبعدين الى الوطن حيث عمل جهاد مرارا لكي يحضر ابنه الي دبلن ولكن المنع الأمني المفروض على عائلته حال دون ذلك.

واكد العجارمة الى ان الجولة شملت العديد من المدن الايرلندية حيث تم فيها لقاء عدد من المسؤولين الرسميين وممثلي المجتمع المدني وتم معهم بحث اليات التعاون والتواصل معتبرا هذه الجولة بالجولة الناجحة .

وشكر العجارمة حملة التضامن الايرلندي الفلسطيني ممثلا برئيسته فاتن التميمي عن حفاوة الاستقبال والتنظيم مؤكدا على ان عملها وجهدها وسن انتماءها لقضيتها وشعبها يعكس دور المراه الفلسطينية المتميزة والمناضلة ليؤكد ان المراة هي في طليعة النضال ضد الاحتلال وبشتى الوسائل.

واختتم وفد لاجئ جولته الى ايرلندا وتوجه الى اسكتلندا من اجل البحث مع عدد من المؤسسات الاسكتلندية تعزيز علاقات التعاون حيث يرتبط المركز بعلاقات تعاون وزيارات مع الكثير من المؤسسات هناك.