بالأسماء: الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من مدن الضفة

محافظات/PNN-نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات طالت العشرات من منازل المواطنين بمناطق مختلفة من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، اسفرت عن اعتقال أحد عشر مواطنا.

وبحسب المصادر المحلية، نقلا عن مصادر أمنية، أن الاحتلال اعتقل 11 مواطنا من مدن رام الله والقدس والخليل المحتلة.

وعرف من بين المعتقلين، براء جمال صوي، من مدينة طولكرم، بالإضافة لاعتقال ثلاثة مواطنين من مدينة رام الله، وهم: مصطفى حسين شراكة، ومحمود وجدي صافي، ومعروف باجس نخلة.

أما من قرية العيساوية في مدينة القدس المحتلة، فالمعتقلون هم، محمد كايد محمود، وعبد القادر داري، ونديم الصفدي، وخالد أبو غوش، إضافة إلى اعتقالها عمر شرايعة، من مخيم عسكر القديم، نابلس، حيث اعتقل الليلة الماضية على حاجز دير شرف غربي المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال فجر اليوم، بيت امر شمال الخليل واقتحم جنود الاحتلال منزلين واعتقل طفلا وشابا.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وحيد ابراهيم موسى أبو مارية (21 عاما) والطفل أمين عماد محمد الصليبي (15 عاما) بعد تفتيش منزليهما.

وأضافت أن عدد المعتقلين من البلدة قد ارتفع منذ بداية العام الحالي إلى 14 معتقلا من بينهم 5 تقل أعمارهم عن 18 عاما.