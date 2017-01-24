تنديد فرنسي لاستئناف الاستيطان الاسرائيلي

بيت لحم/PNN- نددت فرنسا بموافقة إسرائيل على بناء مئات المساكن في القدس الشرقية، مؤكدة أن الاستيطان يشكل تهديداً خطراً للحل القائم على أساس دولتين إسرائيلية وفلسطينية.

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن “الاستيطان يشكل تهديداً خطراً لحل الدولتين الذي ذكّرت المجموعة الدولية بتمسكها به خلال مؤتمر باريس الدولي في 15 كانون الثاني (يناير) الجاري”.

وأضاف أن “القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن في 23 كانون الأول (ديسمبر) 2016 ذكّر بعدم شرعية الاستيطان بنظر القانون الدولي وطالب بوقفه الفوري والكامل”.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو منح أول أمس تراخيص بناء 560 وحدة استيطانية، مستهلاً عهداً أميركياً جديداً وعده بعلاقات أوثق.