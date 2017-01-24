حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم وغدا

ويوم غد الأربعاء:

تنبأت بأن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وبعد غد الخميس:

يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط بإذن الله الأمطار فوق مختلف المناطق خاصة في ساعات المساء والليل ويتوقع أن تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

ويوم الجمعة:

توقعت الدائرة بأن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وباردا الى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسقط بإذن الله الأمطار فوق مختلف المناطق متوقع أن تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .