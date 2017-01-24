سكولاري يرشح النجم الذي سيزيح ميسي وكريستيانو عن عرش النجومية

برشلونة/PNN- أكد البرازيلي لويس فيليبي سكولاري مدرب جوانجزو إيفرجراند الصيني أنه “في غضون عامين” سيكون مواطنه نيمار (مهاجم برشلونة) في نفس مستوى الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله بالفريق الكتالوني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) وسينتزع عرش الأفضلية من أحدهما.

وفي مقابلة مع وكالة الأبناء الإسبانية (إفي)، أعرب سكولاري (68 عاما) الذي قاد البرازيل للفوز بلقب مونديال 2002، عن شعوره بالفخر طيلة مشواره.

س/ هل رونالدو أفضل لاعب في العالم أم ميسي؟

ج/ أرى أن رونالدو وميسي يتنافسان كتفا بكتف على لقب الأفضل في العالم لكنني أتوقع بأن نيمار سيكون في مستواهما في غضون عام أو عامين ومن المحتمل أن يكون قد بدأ في انتزاع عرش أحدهما.

س/ هل سيفوز نيمار بجائزة الكرة الذهبية؟

ج/ نعم أعتقد ذلك ولكن ليس بعد في العام المقبل.

س/ هل ستضم تشكيلتك المثالية رونالدو أم ميسي؟

ج/ كلاهما يتحلى بمهارات مختلفة تماما. رونالدو هو أفضل لاعب في العالم لأنه يقدم أفضل أداء في العالم، فهو يتدرب من أجل ذلك ويخصص جهده من أجل ذلك بشكل مختلف عن أي لاعب. ميسي لا، فميسي يمثل البساطة في اللعب هو عبقري حقيقي.

س/ كيف يبدو لك منتخب البرازيل اليوم تحت قيادة أدينور ليوناردو باتشي “تيتي”؟

ج/ حسنا. برازيل “تيتي” لعب بشكل جيد جدا، لديه هوية مع المدرب ومع الجماهير والبلاد وهو منتخب يجب احترامه هكذا.

س/ على مستوى المدربين، أيهم يعجبك أكثر زين الدين زيدان (ريال مدريد)، أم بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، أم جوزيه مورينيو (مانشستر يونايتد)؟.

ج/ زيدان يبدأ مشواره كمدرب، ولابد من الانتظار وهو لديه مسيرة رائعة كلاعب، وهو يقوم بجهد كبير كمدرب. البعض يقوم بعمله على أكمل وجه كمدرب مثل مورينيو وجوارديولا وكارلو أنشيلوتي (بايرن ميونخ)، وفيسنتي ديل بوسكي (مدرب منتخب إسبانيا السابق).

س/ أيهما تفضل، أسلوب جوارديولا أم مورينيو؟.

ج/ الأمر يعتمد على اللاعبين المتاحين لديك. تحت لواء مدرب ما يكون هناك لاعبون يتطورون، لكن مع أخر الأمر لا يسير على ما يرام. فالأمر يعتمد على اللاعبين المتاحين لكي تطبق طريقتك في التدريب.

س/ إذا تعين عليك الاختيار بين تدريب ريال مدريد وبين برشلونة؟.

ج/ أرى أن طريقة لعب ريال مدريد تختلف عن البارسا، لذا أعتقد أن ريال مدريد يتماشى أكثر مع أسلوبي في اللعب عن برشلونة.

س/ ما رأيك في منتخب البرتغال؟

ج/ البرتغال أخيرا توج بلقب (كأس أمم أوروبا). لم استطع قيادته للقب. استطاع فرناندو سانتوس قيادة البرتغال لتتويجه بطلا لأوروبا في فرنسا. هو شخص بسيط للغاية وجيد جدا. وهو يستحق ذلك. كما أن رونالدو ضغط على نفسه كثيرا لكي يكون جاهزا لليورو لكنه أصيب في نهائي البطولة.

س/ الآن في الصين. ألا ترى أنه من الجنون تلك التعاقدات الميلونية؟

ج/ لا، ليس جنونا. الأمر متعلق بنهج الحكومة والأندية. هم يعون بأنه يجب عليهم تطوير كرة قدم من أجل الشعب لذا يلجأون لتعاقدات مليونية.

س/ هناك يبرمون صفقات مع لاعبين أجانب كثيريين وقيل إن بيبي من ضمن المطروحين للانتقال لفريقك؟

ج/ فريقي يضم لاعبين أجانب كبار فلدينا أربعة لاعبين. الآن مع تغيرات الاتحاد (الصيني لكرة القدم) يسمح بمشاركة 3 لاعبين أجانب فقط في مباراة واحدة. والآسيويون على سبيل المثال الكوريين واليابانيين فيعتبرون أجانب.

س/ إذا سنحت الإمكانية. هل سيكون بيبي (لاعب ريال مدريد) خيارا مطروحا؟

ج/ إنه لاعب كبير. حينما كنت مع المنتخب البرتغالي، كان واحدا من الذين رشحتهم للاتحاد. لكنني أشدد على أن فريقي لا يسعى للتعاقد مع أي لاعب أجنبي. اللاعبون المتاحون لدي أفضل لاعبين أجانب في آسيا.

المصدر: كووورة.