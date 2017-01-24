محافظة بيت لحم تعلن جاهزية غرفة الطوارئ المركزية في المنخفض الجوي

بيت لحم/PNN/ اعلنت محافظة بيت لحم عن جاهزية غرفة الطوارئ للمساعدة حال وقوع اي حالات طارئة استعدادا للمنخفض الجوي القطبي المتوقع ان يؤثر على فلسطين نهاية الاسبوع الحالي.

وقال نائب محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا ان الجهات المعنية كانت قد اعلنت عن تشكيل غرفة الطوارئ المركزية ومقرها قيادة قوات الامن الوطني في المحافظة بحيث ستعمل الغرفة على متابعة اي حالات طارئة في مختلف مناطق وقرى وبلديات ومخيمات المحافظة.

واشار ابو عليا ان الغرفة اصدرت توجيهات لمختلف البلديات والوزارات والجهات المعنية لان تكون على اتم الاستعداد والجاهزية في ظل التوقعات والتنبؤات الجوية التي تشير الى الاحتمالية العالية لتعرض فلسطين لمنخفض جوي ذات منشا قطبي.

واوضح ابو عليا ان مختلف الجهات والبلديات اعلنت عن جاهزيتها مشيرا الى اهمية قيام البلديات باعادة التاكد من فتح مصارف وشبكات تصريف المياه الى جانب التاكيد من جاهزية الاليات من جرافات وسيارات وغيرها حتى تكون على اتم الاستعداد حال وقوع طارئ لا سمح الله.

وحول مهمات غرفة العمليات المركزية قال ابو عليا ان مهمة الغرفة المركزية هي الاشراف على سير الاوضاع بالمحافظة على مدار الساعة وتلقي الاتصالات من قبل المواطنين ومتابعتها مع الغرفة الفرعية في كل من البلديات والمجالس القروية ولجان الطوارئ في المخيمات ومساندة هذه الغرف الفرعية حال الحاجة.

كما اشار ابو عليا الى ان الغرفة المركزية التي تعمل برئاسة واشراف المحافظة تضم ممثلين عن المحافظة وشركة كهرباء القدس والدفاع المدني الفلسطيني و وزارة الحكم المحلي والصحة والهلال الاحمر الفلسطيني وقوات الامن الوطني والشرطة ومختلف الاجهزة الامنية وستعمل على مدار الساعة خلال ايام المنخفض حيث سيكون مقرها قيادة منطقة بيت لحم لقوات الامن الوطني.

ودعا نائب محافظ محافظة بيت لحم ابو عليا المواطنين الاستعداد للمنخفض بشكل منطقي مشددا على اهمية عدم الذعر او التهافت على شراء المواد الغذائية مشيرا الى ان لجان العمل الاخرى بالمحافظة ستعمل على زيادة عملها في اليومين القادمين لضمان عدم تلاعب بعض التجار بالاسعار او بالمواد التي تباع بالاسواق.

وشدد المحافظ على دعوته للمواطنين باتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية وعلى راسها الدفاع المدني الفلسطيني خصوصا فيما يتعلق بالتعليمات الخاصة بطرق التدفئة و وسائل الامان الخاصة بها حفاظا على ارواح المواطنين وممتلكاتهم مثمنا جهود وعمل الدفاع المدني وشركة الكهرباء والهلال الاحمر والبلديات ومختلف الاجهزة الامنية والشرطة على استعداداتهم وجاهزيتهم متمنيا ان يكون هذا المنخفض منخفض خير وبركة على بيت لحم وفلسطين.