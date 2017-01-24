البرغوثي: مصادقة حكومة الاحتلال على 2500 وحدة استيطانية جديدة اعلان حرب

رام الله/PNN-قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ان مصادقة نتنياهو وليبرمان على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية هو اعلان حرب على السلام وفكرة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف البرغوثي، ان حكومة نتنياهو المتطرفة لن ترتدع الا بفرض عقوبات عليها ومقاطعتها، معتبرا ان الرد على نتنياهو يكون بالاحالة الفورية لملف الاستيطان وجرائم الحرب الاسرائيلية الى محكمة الجنايات الدولية كما قررت اللجنة المسؤولة عن هذا الأمر.

ودعا البرغوثي، الى تنفيذ كافة قرارات المجلس المركزي دون استثناء وتبني حركة المقاطعة وفرض العقوبات على نظام الفصل والتمييز العنصري الذي تفرضه اسرائيل وتحدي اسرائيل ومن يدعمها في جميع المحافل و المؤسسات الدولية.