الحمد الله يطلع رئيس البرلمان اليوناني على التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي

رام الله/PNN- استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، رئيس البرلمان اليوناني نيكولاس فوتسيس، حيث أطلعه على التطورات السياسية، وانتهاكات الاحتلال، خاصة التصعيد من البناء الاستيطاني، وهدم البيوت والمنشآت الفلسطينية.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على التزام القيادة الفلسطينية بحل الدولتين، والمقاومة الشعبية السلمية لتحقيق كافة الأهداف المرجوة بالوصول إلى دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، مطالبا اليونان بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق المواطنين والمقدسات، وإلزامها بمتطلبات عملية السلام.

وأشار الحمد الله إلى أن العائق أمام تحقيق حل الدولتين هو استمرار إسرائيل في نشاطها الاستيطاني، والتصعيد من سياسة بناء وحدات استيطانية سكنية جديدة، لا سيما مصادقتها اليوم على بناء 2500 وحدة استيطانية، مشددا على أن استمرار الاستيطان يقضي على حل الدولتين، وأن إسرائيل بتصميمها على الاستيطان ومصادرة وضم الأراضي الفلسطينية تتجه نحو الدولة الواحدة ذات نظام فصل عنصري.

وثمن الحمد الله باسم فخامة الرئيس محمود عباس والحكومة تصويت البرلمان اليوناني لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معبرا عن أمله في أن تعترف الحكومة اليونانية بفلسطين كدولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، أسوة بالعديد من الدول، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنا الدعم اليوناني السياسي والمالي لفلسطين.

من جانبه عبر فوتسيس عن دعم البرلمان اليوناني لحل الدولتين، ودعم العملية السلمية بين فلسطين وإسرائيل.