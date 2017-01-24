مجموعة من أطفال “وجد” تشارك في برنامج اللغة الإنجليزية بغزة

غزة/PNN-ضمن أنشطة مشروع التعليم المساند لأيتام العدوان 2014 على غزة “السنة الثانية” أحد مشروعات برنامج وجد الممول من صندوق قطر للتنمية وبمساهمة بنك فلسطين وصندوق الحاج هاشم عطا الشوا للوقف الخيري واشراف مؤسسة التعاون، وقعت كل من مؤسسة انقاذ الطفل – فلسطين والأمديست بغزة اتفاقية تفاهم تهدف إلى بناء قدرات 35 مستفيد من أطفال برنامج وجد في اللغة الانجليزية، وقام بتوقيع الاتفاقية الدكتور علي منصور رئيس مجلس إدارة مؤسسة انقاذ الطفل فلسطين والأستاذ انيس أبو هاشم مدير الامديست بغزة.

وقالت أ. عفاف الخالدي مديرة برامج مؤسسة انقاذ الطفل فلسطين ان هذه الاتفاقية توفير حزمة تدريبية لبناء قدرات طلاب برنامج وجد المميزين دراسياً من خلال الحاقهم بدورات للغة الانجليزية التي سينفذها الامديست طبقاً لنص الاتفاقية الموقعة.

وأضافت بأنه بموجب هذه الاتفاقية التحق 35 طفل من أطفال برنامج وجد بمستويات مختلفة بعد اجتيازهم امتحان المستوى، وتوافر شروط التحاقهم بالبرنامج والتي ركزت على الطلاب في الصفوف التعليمية العليا (التاسع والعاشر والحادي عشر)، للطلاب الحاصلين على معدل 85% فما فوق في مادة اللغة الانجليزية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للطلاب واعطاء الفرصة لكلا الجنسين للاستفادة من الدورات التدريبية بشكل متساو، والحصول على موافقة خطية من ولي أمر الطالب بالتزام المستفيدين بتلك الدورات.

يشار أن مشروع التعليم المساند لأطفال برنامج وجد يستهدف 1158 يتيم من أيتام العدوان 2014 والملتحقين بالمرحلة التعليمية الأساسية والثانوية، والذي يسعى إلى تحسين المستوى التعليمي من خلال التركيز على ثلاث مواد أساسية هي اللغة العربية والانجليزية والرياضيات بجانب مادتي التكنولوجيا والعلوم في جميع المراحل الدراسية، من خلال جلسات تعليمية ينفذها طاقم مختص يتم بناء قدراته بصورة مستمرة من قبل خبراء في كيفية توظيف الأنشطة الإبداعية واللاصفيه، بالإضافة لتطويع العديد من الأنشطة التي تساهم في تحسين الوضع التعليمي لهم مثل أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي.