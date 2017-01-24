وكيل وزارة الخارجية يستقبل سفير الجمهورية التونسية لدى دولة فلسطين

رام الله/PNN – استقبل السفير د. تيسير جرادات، وكيل وزارة الخارجية بمقر الوزارة ظهر اليوم، السفير الحبيب بن فرح، سفير الجمهورية التونسية لدى دولة فلسطين.

وسلّم د. جرادات السفير التونسي رسالة من السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، الى اخيه الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، وتتضمن الرسالة الشكر على ما بذلته تونس ورئيسها من جهود كريمة وأخوية لحشد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي من أجل انجاح مؤمر باريس للسلام، وتقديرا للدور الهام والفاعل الذي لعبته الدبلوماسية التونسية، والمنطلق من الحرص على تعزيز العمل والتضامن العربي المشترك، في خدمة قضايا الأمة وفي طليعتها القضية الفلسطينية.

وعلى صعيد آخر، تلقى وزير الخارجية د. رياض المالكي، رسالةً من أخيه خميس الجهيناوي، وزير خارجية التونسي، عبر فيها عن عزم تونس الراسخ للعمل من أجل توثيق روابط الأخوة والتعاون القائمة بين تونس وفلسطين، وعلى الدعم الكامل لجهود الشعب الفلسطيني ولنضالاته في سبيل نيل حقوقه المشروعة.

كما وجه الدعوة للوزير المالكي لزيارة تونس من لجل مواصلة بحث سبل تطوير وتفعيل علاقات التعاون بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.

وقد حضر اللقاء المستشار اول فايز ابو الرب من الادارة العامة للشؤون العربية.