وفد من لجنة زكاة شرق القدس يزور لجنة زكاة نابلس المركزية‎

نابلس/PNN-حل اليوم وفد من لجنة زكاة شرق القدس ممثلة برئيسها عبد الفتاح درويش بدر ومحمد شحادة الخطيب نائب الرئيس وعودة عمر عريقات امين السر واعضاء اخرين ضيوفا على لجنة زكاة نابلس المركزية.

وتم استقبال الوفد من قبل رئيس اللجنة الحاج محمدسامح طبيلة ونائب الرئيس حسنين العفوري وامين السر نغم الخياط وعضو اللجنة عمر برهم ومدير عام اللجنة علاء الخاروف.

وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين الطرفين وتوطيد اواصر التعاون المستقبلي وتم تنظيم جولة للوفد في مكاتب اللجنة والوقوف على سير العمل في خدمة العائلات الفقيرة والأيتام وكيفية انشاء المشاريع والاشراف عليها .

وقد استعرض طبيلة انجازات لجنة زكاة نابلس المركزية والمستوى العالي التي وصلت اليه اللجنة خدمة للعائلات الفقيرة والمهمشة والايتام وتم شرح مفصل عن اعمال اللجنة وكيفية المتابعة والاشراف على المشاريع .

وتم تقديم الدعم للجنة شرق القدس والتي شملت بعض المواد التموينية والقرطاسية المدرسية في ظل التحضيرات لاستقبال الفصل الدراسي الجديد.

واطلع الوفد الضيف على سير العمل وتوطيد اوصال التعاون وتم تبادل التكريم من كلا اللجنتين