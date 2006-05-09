مجلس الامن يناقش بناء “اسرائيل” 2500 وحدة استيطانية بالضفة

بيت لحم/PNN- ناقش مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية الخطة الإسرائيلية القاضية ببناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وجرت مناقشة هذا الموضوع في جلسة عقدت وراء أبواب مغلقة ولم يتخذ المجلس أي قرار بشأنه.

وأفيد أن سفير السويد دعا الدول الأعضاء في المجلس إلى التنديد بـ”إسرائيل”.

وأضاف أن الدول الاعضاء قلقة إزاء هذه الخطوة أحادية الجانب التي ستجعل حل الدولتين بعيد المنال على حد قوله.

وبدوره قال المندوب الفلسطيني للمنظمة الدولية رياض منصور إن أعمال البناء الحثيثة في المستوطنات غير شرعية وتتجاهل قرار المجلس الدولي الذي يدعو “إسرائيل” إلى وقفها.